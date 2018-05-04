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Производители пищевых продуктов в Алтайском крае выпустили много новинок. Ставка была сделана на пользу для здоровья. Так, в продаже появляется вода для спортсменов, легкие батончики из овсяных хлопьев, овсяные печенья, сок без консервантов.
Барнаульская водяная компания представила новинку — воду, которая рекомендована при физических и эмоциональных нагрузках. Отличительная особенность данного продукта заключается в оптимальной концентрации кальция, магния и калия, которая способствует эффективному восстановлению организма после физической нагрузки и силовых тренировок и увеличивает физическую работоспособность, сообщает управление по пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кроме того, появилась линейка полезных батончиков на основе смеси из зерновых хлопьев с натуральными фруктами и глазированным дном. В нее вошли два вкуса – клубника и кокос. Другая полезная новинка – овсяное печенье, которое компания делает из хлопьев собственного производства. Тот же производитель представил воздушные экструдированные сухарики.
Также запущена новая линия по производству соков без консервантов. Стоит отметить, что в Алтайском крае этой весной начали выпускать молоко в новых бутылочках – объемом 300 мл. Они удобны для перекусов.
Комментарии
На рынке этой продукции - завались! Лучше бы овощные консервы выпускали. все ведь есть - томаты. перец. баклажаны, морковка. Когда-то существовал Троицкий консервный завод. все руководство потребительской кооперации просрало, точнее. разворовало!