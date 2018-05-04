На Гавайских островах объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщает местная служба гражданской обороны.
Американские СМИ публикуют видеозаписи происходящего на YouTube.
Раскаленная масса уже достигла поселения Леилани-Эстейтс, где по данным переписи 2010 года проживают около полутора тысяч человек.
Портал Hawaii News Now сообщает, что распоряжение об эвакуации затронуло около десяти тысяч человек. На территории острова организовали укрытия.
Извержение началось после нескольких землетрясений, которые произошли в последние дни. О том, что вулкан может проснуться, население начали предупреждать еще за неделю.
Килауэа, расположенный на одном из Гавайских островов, называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
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