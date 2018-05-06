6 мая небогато историческими событиями, зато в этот день родилась предшественница российской Конституции, пилотажная группа "Стрижи", Зигмунд Фрейд. Но обо всем по порядку.
В этот день в 1906 году Николай II утвердил Основные государственные законы Российской империи. По сути, то была первая Конституция страны. Документ регулировал разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной думы.
Этот день в 1991 году можно считать днем рождения авиационной пилотажной группы "Стрижи". Все полеты команда выполняет на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29. В год более 50 показов. В 1993 году авиационная пилотажная группа была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира".
В этот же день в 1998 году "родилась" Астана. Именно так стала называться столица Казахстана Акмола. По-казахски это "столица". До 1997 года столицей страны была Алма-Ата.
В этот день родились:
1758 — Максимилиан Робеспьер, французский революционер, глава якобинцев
1856 — Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, основатель школы психоанализа
1871 — Виктор Гриньяр, французский химик, нобелевский лауреат
1872 — Виллем де Ситтер, нидерландский астроном
1907 — Николай Гастелло, советский военный лётчик, герой Великой Отечественной войны
1922 — Владимир Этуш, советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР
1932 — Александр Белявский, советский и российский актер театра и кино, народный артист России
В этот день умерли:
1859 — Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник
1880 — Иван Суриков, русский поэт, представитель "крестьянского" направления в русской литературе
1958 — Борис Ромашов, советский драматург, актер, режиссер и театральный критик
1972 — Виктор Драгунский, советский писатель
1992 — Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса
По материалам сайта calend.ru
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