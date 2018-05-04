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Особый противопожарный режим ввели в 25 регионах России из-за угрозы возникновения природных и лесных пожаров. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и заявление первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игоря Кутровского.
Он добавил, что частично особый противопожарный режим ввели в 16 субъектах.
Кутровский отметил, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами — в Амурской области и в Хабаровском крае. Были предприняты дополнительные меры для защиты территорий и населения от пожара.
Он добавил, что в защите населенных пунктов, в тушении пожаров и мониторинге лесопожарной обстановки применяется 18 воздушных судов МЧС РФ. За неделю они совершили 222 сброса воды, не допустили распространения пожаров в сторону 22 населенных пунктов с населением более 62 тысяч человек.
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