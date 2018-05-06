Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне 2018 года. Футбольные встречи состоятся в одиннадцати российских городах на двенадцати стадионах. На данный момент уже готовы все арены. Предлагаем посмотреть, как выглядят арены на данный момент. Любопытно, что многие стадионы просто очень красивые, но на них не играют сильные команды. Например, в Мордовии местный клуб играет во второй лиге, и на матчи ходят от 5 до 7 тысяч зрителей. Зачем Саранску 30-тысячный стадион — непонятно.
Просматривая ленту в инстаграмме, заметил, что многие уже сходили на новый стадион в родном Волгограде В целом, у меня остались положительные эмоции.. кроме площади от главного входа до стадиона.. мне она показалась какой-то серой и унылой 😔 А что думаете вы о новой #волгоградарена ? 🤔 #волгоград #стадион #volgograd #vlg #stadium #volgogradarena
Публикация от Sergey Lovtsov (@serg_lovets)
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Публикация от Антон (@toxapilot)
Многие считают волонтерство глупым занятием: работа бесплатно, какой в этом смысл? А я вам скажу: новые эмоции, интересные знакомства, важный опыт и главное возможность стать частью чего-то волнующего и грандиозного, почувствовать себя частью истории 🤗 . . Спасибо жизнь, что я могу быть частью истории. Спасибо, что я могу быть волонтером 😊 #волонтер #ВолгоградАрена #футбол
Публикация от Евгения Вайрих (@evane_scent)
Друзья, ездил снимать стадион,) Но дрон и близко не подпустили глушилки...( так что остается довольствоваться фото с земли🙂 Надеюсь, что @nn_stadium поможет связаться с администрацией для получения разрешения на съемку. #стадион #стадионнижнийновгород #аэросъемканн #аэросъемка #видеограф
Публикация от Шкунов Степан (@stepanshkunov)
Люди с ограниченными возможностями! Для меня они настоящие друзья! А возможности их мы периодически расширяем! Экскурсия на "наш" стадион. Встреча со Сватковским. И только нам в это день разрешили выйти на газон. #стадионнижнийновгород #стадион #экскурсия #людисограниченнымивозможностями #коляски #радость #отличныйдень #мывместе #друзья
Публикация от Леонид Князев (@mcknyazev)
А вы любите кататься на велике?🚴😊 . . . . . #велосипед #ростов #ростоварена #новаянабережная #велик
Публикация от Карим Бойко (@wow_boyko)
#стадионспартак Трансляция матчей на www.live-fifa.ru #livefifa.2018
Публикация от LIVE FIFA (@livefifa.2018)
В популярной игре FIFA 18 World Cup после выхода обновления появились стадионы, которые примут игры Чемпионата мира 2018 в России. В их числе — "Екатеринбург-Арена", которую возвела к мундиалю компания "Синара-Девелопмент". Разработчики называют "Екатеринбург-Арену" самым восточным и самым маленьким стадионом предстоящего мундиаля. ⠀ #синарадевелопмент #строимсамоеважное #ЧМ2018 #екатеринбургарена
Публикация от Sinara-development (@sinara.development)
Словно колизей, ни даёт пройти мимо, не остановившись😍🔥 #екатеринбургарена#главныйстадион#футбол#fifa#fifa2018#екатеринбургсегодня#екб#мойекатеринбург#ekaterinburg#ekbcity#ekaterinburgcity#ekaterinburgtoday#ekb#my_love_ekaterinburg#loveekb#love#mylove❤️#mylovestory#город#городкрасоты#мойпрекрассный#городмечты#мойсон#2018#2018год#екатеринбург2018#тёплыйдень#солнечныйдень#архитектура
Публикация от Я люблю тебя, Екатеринбург! ❤️ (@my_love_ekaterinburg)
Публикация от Денис Токарев (@tokarev_d_v)
Второй на очереди сегодня - "Екатеринбург Арена"! ⚽⚽⚽ Стадион возводится в Екатеринбурге в границах бывшего стадиона "Центральный". Стадион будет вмещать 35 000 зрителей во время ЧМ 2018, после него количество мест сократится до 25 000. 😞 После ЧМ2018 будет называться "Центральный" и использоваться как домашняя арена ФК "Урал". Проектная стоимость постройки - 12,7 млрд рублей! . . Интересный факт: Одна из трибун стадиона — временная 🤔 На демонтаж временных трибун понадобится около 1 миллиарда рублей (при общей стоимости реконструкции 12,7 миллиарда) – и если вдруг власти не выделят эту сумму, "Урал" ( Средняя посещаемость 6000 зрителей в 2016 году) будет играть на вечно временном стадионе. #бабло . . Исторический факт: Во время гражданской войны в Екатеринбург были привезены последний российский император Николай II, члены его семьи и немногочисленная прислуга, которых передали под надзор и ответственность УралОблСовету. В июле 1918 года к городу подступали белогвардейские части, и под этим предлогом руководство УралОблСовета приняло решение о расстреле царской семьи, которое было исполнено в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева. #невиноватаяя . . Бесполезный факт: 🔝Металлургия – одна из самых развитых отраслей промышленности города. Так, известный всему миру символ Америки – статуя Свободы – имеет каркас из екатеринбургского металла. #янкигоухоум . . #чм2018 #Екатеринбург #Стадион #ЕкатеринбургАрена #Россия #чемпионатмира #инста #инстаграм #Футбол #кубок #матчтв #победа #Центральный #мяч #лайки #екб #мутко #екат #Урал #фкурал #пенальти #гол #удар #угловой #газон #интересныйфакт #2018
Публикация от Чемпионат Мира 2018 Россия (@championat2018russia)
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Публикация от Anastasia (@nsemionova)
Ну и фото нового стадиона. Не хотела его в карусель покатушек запихивать, решила ему отдельную. Тут три фото. Стадион "Калининград". Масштабы поражают, а огроооомное пространство вокруг поражает еще больше. Есть что-то очень завараживающее в этой пустоте. Что-то количество лайков и просмотров стремится к нулю, меня не видят, или все так плохо и неинтересно 🤔 -------------------------------------------------------------#велопокатушки #природа #небо #красота #красотаприроды #фотоприроды #счастьеесть #стадион #стадионкалининград #новыйстадион #футбол #футбольныйстадион #Калининград #nature #naturephoto #naturephotography #naturepics #sky #Kaliningrad #Kaluningradlife #Акина_марафон #365
Публикация от Вероника (@akina_nika)
Мы открыли новый стадион!🏟как вам первое впечатление от #СамараАрена ? Делитесь в комментариях👇🏻
Публикация от ПФК "Крылья Советов" (@fckssamara)
Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" – "Самарские распределительные сети" обеспечили надежное электроснабжение стадиона "Самара Арена" во время проведения первого тестового матча. Самарская команда "Крылья Советов" встретилась с воронежским "Факелом" в 35 туре ФОНБЕТ-Первенства Футбольной национальной лиги. На матче было 15 000 зрителей – это треть от общего количества болельщиков, которое может вместить стадион. Электроснабжение "Самара Арены" обеспечивали энергетики "Самарских распределительных сетей" совместно с техническими службами стадиона и смежными энергокомпаниями. Все энергообъекты, участвующие в схеме внешнего электроснабжении стадиона, работали штатно и без сбоев. Следующий тестовый матч на стадионе "Самара Арена" состоится 6 мая при почти 100% загрузке – это около 45 000 человек. #россети, #мрск, #мрскволги, #самара, #самараарена, #футбол, #чм2018, #чемпионатмира, #электроэнергетика
Публикация от mrsk volgi (@mrskvolgi2007)
Кто бы что ни говорил, но мне лично нравится #мордовияарена #fifaworldcup2018 #saransk #footboll #russia
Публикация от Вадим (@vadimych7)
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