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Как выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу в российских городах

, ИА "Амител"
Большинство этих стадионов после ЧМ будут пустовать

Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне 2018 года. Футбольные встречи состоятся в одиннадцати российских городах на двенадцати стадионах. На данный момент уже готовы все арены. Предлагаем посмотреть, как выглядят арены на данный момент. Любопытно, что многие стадионы просто очень красивые, но на них не играют сильные команды. Например, в Мордовии местный клуб играет во второй лиге, и на матчи ходят от 5 до 7 тысяч зрителей. Зачем Саранску 30-тысячный стадион — непонятно.

 

#стадионспартак Трансляция матчей на www.live-fifa.ru #livefifa.2018

Публикация от LIVE FIFA (@livefifa.2018)

 
 

В популярной игре FIFA 18 World Cup после выхода обновления появились стадионы, которые примут игры Чемпионата мира 2018 в России. В их числе — "Екатеринбург-Арена", которую возвела к мундиалю компания "Синара-Девелопмент". Разработчики называют "Екатеринбург-Арену" самым восточным и самым маленьким стадионом предстоящего мундиаля. ⠀ #синарадевелопмент #строимсамоеважное #ЧМ2018 #екатеринбургарена

Публикация от Sinara-development (@sinara.development)

 

#екатеринбургарена #уралрубин

Публикация от Денис Токарев (@tokarev_d_v)

 

Второй на очереди сегодня - "Екатеринбург Арена"! ⚽⚽⚽ Стадион возводится в Екатеринбурге в границах бывшего стадиона "Центральный". Стадион будет вмещать 35 000 зрителей во время ЧМ 2018, после него количество мест сократится до 25 000. 😞 После ЧМ2018 будет называться "Центральный" и использоваться как домашняя арена ФК "Урал". Проектная стоимость постройки - 12,7 млрд рублей! . . Интересный факт: Одна из трибун стадиона — временная 🤔 На демонтаж временных трибун понадобится около 1 миллиарда рублей (при общей стоимости реконструкции 12,7 миллиарда) – и если вдруг власти не выделят эту сумму, "Урал" ( Средняя посещаемость 6000 зрителей в 2016 году) будет играть на вечно временном стадионе.  #бабло . . Исторический факт: Во время гражданской войны в Екатеринбург были привезены последний российский император Николай II, члены его семьи и немногочисленная прислуга, которых передали под надзор и ответственность УралОблСовету. В июле 1918 года к городу подступали белогвардейские части, и под этим предлогом руководство УралОблСовета приняло решение о расстреле царской семьи, которое было исполнено в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева. #невиноватаяя . . Бесполезный факт: 🔝Металлургия – одна из самых развитых отраслей промышленности города. Так, известный всему миру символ Америки – статуя Свободы – имеет каркас из екатеринбургского металла. #янкигоухоум . . #чм2018 #Екатеринбург #Стадион #ЕкатеринбургАрена #Россия #чемпионатмира #инста #инстаграм #Футбол #кубок #матчтв #победа #Центральный #мяч #лайки #екб #мутко #екат #Урал #фкурал #пенальти #гол #удар #угловой #газон #интересныйфакт #2018

Публикация от Чемпионат Мира 2018 Россия (@championat2018russia)

 

#футбол #стадионкалининград #балтика #первыйматч

Публикация от Anastasia (@nsemionova)

 

Ну и фото нового стадиона. Не хотела его в карусель покатушек запихивать, решила ему отдельную. Тут три фото. Стадион "Калининград". Масштабы поражают, а огроооомное пространство вокруг поражает еще больше. Есть что-то очень завараживающее в этой пустоте. Что-то количество лайков и просмотров стремится к нулю, меня не видят, или все так плохо и неинтересно 🤔 -------------------------------------------------------------#велопокатушки #природа #небо #красота #красотаприроды #фотоприроды #счастьеесть #стадион #стадионкалининград #новыйстадион #футбол #футбольныйстадион #Калининград #nature #naturephoto #naturephotography #naturepics #sky #Kaliningrad #Kaluningradlife #Акина_марафон #365

Публикация от Вероника (@akina_nika)

 

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" – "Самарские распределительные сети" обеспечили надежное электроснабжение стадиона "Самара Арена" во время проведения первого тестового матча. Самарская команда "Крылья Советов" встретилась с воронежским "Факелом" в 35 туре ФОНБЕТ-Первенства Футбольной национальной лиги. На матче было 15 000 зрителей – это треть от общего количества болельщиков, которое может вместить стадион. Электроснабжение "Самара Арены" обеспечивали энергетики "Самарских распределительных сетей" совместно с техническими службами стадиона и смежными энергокомпаниями. Все энергообъекты, участвующие в схеме внешнего электроснабжении стадиона, работали штатно и без сбоев. Следующий тестовый матч на стадионе "Самара Арена" состоится 6 мая при почти 100% загрузке – это около 45 000 человек. #россети, #мрск, #мрскволги, #самара, #самараарена, #футбол, #чм2018, #чемпионатмира, #электроэнергетика

Публикация от mrsk volgi (@mrskvolgi2007)

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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