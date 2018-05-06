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Письмо со вкусом: подборка необычных почтовых марок

, ИА "Амител"
Первые почтовые марки поступили в продажу в середине XIX века

Фото: lifeglobe.net

4 мая 1840 года в Великобритании была выпущена в обращение первая почтовая марка "Чёрный пенни". 

Изобретение марок приписывают Роуленду Хиллу, который в 1854 году стал главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты в 1837 году.

Какие необычные марки выпускались в разных странах, смотрите в нашей фотоленте.

А знаете ли вы, что?

Человека, который увлекается коллекционированием почтовых марок, называют филателистом.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

6.05.2018 08:57
- гость -

А знаете ли вы, что?
Человека, который увлекается коллекционированием почтовых марок, называют филателистом.
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Сначала посмеялся над таким "открытием", но потом подумал - а вдруг нынешнее поколение этого действительно не знает???

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