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"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле

, ИА "Амител"
110 лет назад по городским улицам стал колесить первый автомобиль купеческого отпрыска Михаила Морозова

Фото: ok.ru

Первые автомобили в Барнауле появились ещё до революции. Позволить себе такую вещь могли только очень богатые горожане. Так, в 1908 году собственный мотор (так в те годы называли автомобиль) приобрёл купеческий сын Михаил Морозов. Его поездки наделали много шума: перепуганные обыватели и лошади, аварии с экипажами, увечья людей, задавленные куры и утки. В городской Думе даже рассматривался вопрос о том, чтобы "воспретить" езду на этом транспорте по городу.

Часть народных избранников утверждала, что горожане и животные "непривычны к автомобилям и возможны несчастные случаи". Однако другие гласные придерживались иного мнения. Они говорили, что "езду на автомобилях запретить невозможно, потому что это "экипаж будущего". Ведь лошади пугались также и велосипедов, но теперь привыкли".

26 мая 1908 года Барнаульская городская дума рассмотрела заявление гласных (выборные члены городских дум и земских собраний в дореволюционной России) Ивана Полякова и Тимофея Гончарова о воспрещении езды в городе на автомобиле. В ходе голосования по этому вопросу победили сторонники "экипажа будущего": 14 гласных против 13 все же разрешили ездить по Барнаулу на автомобиле. Интересно, что одним из аргументов сторонников технического прогресса стало и то, что автомобиль не оставляет на улицах навоз, а лошади загадили все дороги. Постепенно автомобиль перестал быть роскошью и становится средством передвижения.

Отметим, что в архивах не сохранилось информации о том, какой именно автомобиль был у Михаила Морозова. В те годы машины производили более 75 компаний. Самые популярные марки — Benz, Holsman и Sears.

Последователем Морозова стал барнаульский купец Федулов. Он также обзавелся автомобилем еще до революции. При этом машину активно использовал для загородных поездок с дамами, также охотно позировал за рулем фотографам.

Впрочем, окончательно автомобиль завоевал барнаульские дороги все-таки уже в годы советской власти. До этого в городе преобладал гужевой транспорт. Для примера, в 1912 году газета "Жизнь Алтая" писала: "Удаль и ухарство были заметны на улицах Барнаула, где господствовал гужевой транспорт. На любителей быстрой езды создавались многочисленные полицейские протоколы. Мировые судьи наказывали штрафами. Но быстрая езда не прекращалась......1 марта водовоз Григорий Федоров развозил воду по домам. Проезжая по Бийской улице не справился с управлением, наехал на женщину и стоптал ее".

Михаил Морозов — справа

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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