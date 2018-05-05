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Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты

, ИА "Амител"
Полный переход на национальный платежный инструмент ожидается к 1 июля 2018 года

Фото: kapital-rus.ru

В Алтайском крае завершается процесс перехода бюджетников на карты "Мир". По данным на апрель 2018 года, работникам бюджетной сферы и студентам, получающим государственные стипендии, было выдано около 240 тысяч национальных платежных карт. Об этом сообщает отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ.

Доля карт "Мир" в общем объеме банковских карт в регионе составляет почти 12%. Для сравнения, год назад национальный платежный инструмент занимал долю только 1,5%.

"В первом квартале этого года держатели карт "Мир" воспользовались ими более 8,6 млн раз, оплатив покупки на сумму 4,4 млрд рублей. Средний чек покупки составил 512 рублей. Картами "Мир" удобно расплачиваться, их принимают все банкоматы и терминалы края, поэтому держатели национальных карт все чаще используют их в повседневных расчетах", – рассказал заместитель управляющего отделением "Барнаул" Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов.

Окончательный перевод на национальный платежный инструмент бюджетников Алтайского края, получающих выплаты на карты, произойдет к 1 июля 2018 года.

Всего в Алтайском крае выпущено около 450 тысяч карт "Мир" для всех категорий граждан.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

5.05.2018 09:26
- гость -

может, все-таки, ЗАСТАВИЛИ перейти?

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