Фото: youtube.com
Певец Melovin, представляющий Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в этом году, на пресс-конференции забыл государственный язык. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный на YouTube ролик.
В начале общения с прессой певец собирался говорит лишь на украинском языке, но через пять минут ему перестало хватать словарного запаса. Так, он долго не мог вспомнить слово "письма" и решил попросить помощи у переводчицы.
После этого певец продолжил попытки говорить на украинском, но в ходе беседы неоднократно переспрашивал помощницу, а потом начал использовать русские слова вперемешку с украинскими.
Напомним, Евровидение впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал запланирован на 8 мая, а второй, в котором будет участвовать россиянка Юлия Самойлова — 10 мая. Финал Евровидения состоится 12 мая.
Момент с конфузом Melovin начинается с 4.13.
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