Фото: bgr.news-front.info
Заявление чешского президента Милоша Земана о производстве нервно-паралитического вещества в стране — это иллюстрация несостоятельности обвинений Великобритании в адрес Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает RT.
"С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества", — цитирует издание слова официального представителя Кремля.
Он добавил, что заявление Земана — "лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировал Лондон".
Песков считает, что слова прездиента Чехии являются подтверждением абсолютной "провокационности и авантюрности" всей истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Он добавил, что данная ситуация стала еще одним шагом к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя "втянутыми в данную авантюру".
Издание отмечает, что ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество производилось и складировалось на территории Чехии.
Комментарии