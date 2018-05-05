Ежедневник

Чем запомнилось 5 мая в России и мире?

Мы продолжаем рассказывать о самых знаменательных событиях, которыми запомнился каждый день. Итак, сегодня, 5 мая в мире празднуют:

Международный день акушерки

Международный день борьбы за права инвалидов. Интересный взгляд на права и обязанности инвалидов Amic.ru высказал барнаульский активист Вячеслав Кайгородов. По его мнению, среди инвалидов слишком много людей, привыкших к иждивенчеству. Читайте интервью с Кайгородовым сегодня на нашем портале.

А в России отмечают День шифровальщика и День водолаза. С днем водолаза все более-менее понятно. А вот вы знаете, кто отмечает день шифровальщика? Сотрудники криптографической службы России. С древнегреческого "криптография" переводится как "тайнопись". И хотя служба эта была создана в 1921 году. Тайнописцы стали очень популярны во времена Петра I. События

В 1764 в Санкт-Петербурге был основан Смольный институт — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.

В 1911 году в Барнауле произошел серьезный пожар. Вот как описывает это издание "Сибирская жизнь" (N104, 12 мая 1911 г): "5 мая в г. Барнауле вспыхнул пожар по Павловской улице (ныне ул. Анатолия) и Бережному переулку (ныне ул. Промышленная) в доме К.И. Митюнина. Страшный ветер, дувший по направлению к реке, сразу перенес пламя на соседние постройки, и в результате — сгорел весь квартал, за исключением одного дома".

В 1921— Во Франции впервые представлены духи "Chanel No. 5". Легендарный запах, который, очень перекликается с чрезвычайно популярными в СССР духами "Красная Москва", до революции носившими название "Букет императрицы". И, кстати, говорят, что даже сама Коко не пыталась развеять слухи, ходившие как в России так и во Франции, о том , что оба запаха близнецы-братья и созданы по однотипному рецепту.

Родились:

В 1818 году: Карл Маркс, знаменитый немецкий философ, экономист и социолог. Кстати, с выдержками из его знаменитой книги "Капитал" вы можете прочитать на Amic.ru чуть попозже.

В 1877 — Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь

Умерли:

В 1821 на острове Святой Елены умер Наполеон I.

Приметы:

Говорят, что если в ночь на 5 мая заморозит, то еще 40 утренников (утренних морозов) летом ждать придется. Эх, а будет лето в этом году?