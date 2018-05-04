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Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков) задержано в пятницу, 4 мая, в акватории Черного моря за незаконный вылов камбалы. Экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по региону.
Отмечается, что судно ловило рыбу "сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации" западнее мыса Таханкут. Его задержал приграничный сторожевой корабль "Аметист".
Пограничники изъяли незаконные орудия лова — несколько километров сетей, а судно и экипаж доставили в Крым для проведения процессуальных действий.
Напомним, днем ранее Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители РФ с 30 апреля каждый день останавливают для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда.
В пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по республике заявили, что проверки иностранных судов в Керченском проливе проводятся в штатном режиме в соответствии с международным морским правом.
Комментарии
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Как пацаны, ей-богу.