Фото: bitru.org
Вторая серия "Возвращения в Простоквашино" появится в сети в пятницу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Союзмультфильма".
Уточняется, что эксклюзивная трансляция мультфильма пройдет 4 мая на ресурсах Mail.Ru Group, на сайте "Кино Mail.Ru", а также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
В пресс-службе отмечают, что хронометраж серии также составит 6 минут 30 секунд, но темпо-ритм повествования замедлится по сравнению с первой серией.
Напомним, премьера "Возвращения в Простоквашино" состоялась в начале апреля. В новых сериях мультфильма Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова. Самому главному герою свой голос подарил юный актер Алексей Онежен, коту Матроскину — Антон Табаков. Первый эпизод нового "Простоквашино" на данный момент посмотрели свыше 25 миллионов раз.
Комментарии