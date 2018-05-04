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В России в пятницу, 4 мая, вступили в силу поправки в законодательство, которые изменяют процедуру техосмотра машин. Соответствующий федеральный закон подписал глава РФ Владимир Путин 23 апреля, пишет ТАСС.
В документе говорится, что одним из принципов проведения техосмотра будет являться ответственность операторов техосмотра за выдачу диагностической карты. В ней содержится заключение о возможности эксплуатации автомобиля в случае, если он не соответствует требованиям безопасности.
Кроме этого, законом уточняется перечень полномочий органов госвласти российских субъектов в сфере технического осмотра. Данные органы будут наделены правом устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.
Агентство напоминает, что ранее в стране вступило в силу постановление кабмина, которое ужесточает правила прохождения техосмотра. Оно, в частности, запрещает езду на машине, которая имеет дефекты усилителя рулевого управления, запрещает устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки, демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, которые предусмотрены заводом-изготовителем, и др.
Комментарии
АМИК, а что конкретно изменилось?
Одним из изменений является введение ответственности операторов техосмотра за выдачу диагностической карты
Статья 14.4 "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" в редакции 2014 г.
3. Выдача диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100.000 до 300.000 рублей.