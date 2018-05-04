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Глава Минфина Антон Силуанов в интервью каналу "Россия 24" объяснил, что налог на доходы самозанятых граждан нужен не для сбора денег, а для получения гражданами официального статуса. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на ТАСС.
"Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства работающего гражданина", — цитирует издание слова министра.
Напомним, министерство финансов предлагает установить налог на доходы самозанятых россиян в размере 3%, если услуги оказываются физлицам, и 6% — если юридическим. Обоснования таких ставок Минфин не предоставил. Налог будет распространяться на всех самозанятых с доходом менее 10 миллионов рублей в год.
Новый налог заработает уже со следующего года — Минфин введет его в ряде регионов в тестовом режиме. Согласно действующем законодательству, россияне обязаны зарегистрироваться в статусе самозанятого индивидуального предпринимателя и платить НДФЛ 13% либо отказаться от своей деятельности.
Комментарии
расскажика упырь как вы собираетесь самозанятых отличать от тех кто работу найти не может, и кому платить несчего врезультате?!?!?!