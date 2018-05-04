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Силовики задержали в Ярославле пятерых членов "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые планировали теракты в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В сообщении уточняется, что задержание произошло 3-4 мая текущего года. Координация подготовки к совершению терактов велась в том числе из-за рубежа, добавляют в ФСБ.
Отмечается, что в ходе обысков у задержанных был изъят арсенал самодельной взрывчатки, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ФСБ добавили, что личности террористов не разглашаются в интересах следствия.
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