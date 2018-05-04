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Северокорейский лидер Ким Чен Ын, предположительно, носит специальные стельки для того, чтобы казаться выше. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Южной Кореи "Чосон ильбо".
Отмечается, что журналисты газеты показали экспертами снимки с саммита глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме, чтобы те проанализировали внешний вид Ким Чен Ына. Сравнив рост северокорейского лидера и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина, специалисты отметили, что первый казался на два-три сантиметра ниже коллеги, рост которого — порядка 168 сантиметров.
При этом эксперты обратили внимание на необычную форму туфель главы КНДР и предположили, что он носит специальные стельки, которые позволяют ему выглядеть выше. Таким образом, реальный рост Ким Чен Ына должен составлять порядка 162,5 сантиметра.
Напомним, первый за десять лет саммит двух Корей прошел 27 апреля в пограничном пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, пересекшим военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и налаживании отношений между странами.
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