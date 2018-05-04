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Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи компаний, предположительно, в обход санкций участвовавших в строительстве Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Nl Times и местные СМИ.
Подчеркивается, что прокурор отказался называть компании. Однако одна из местных газет заявляет, что в их число входят два предприятия из городов Додевард и Милсбиик. По данным издания, первая компания поставила установку для вколачивания свай, вторая — важные комплектующие для установки.
Газета пишет, что "компании предполагали обойти санкции Евросоюза, работая только на российской стороне".
Об участии двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский прорыв газета De Gelderlander писала еще в сентябре. Тогда она называла оба предприятия — Dematec Equipment, которое поставило машину, и Bijlard Hydrauliek, поставившее "самую важную часть" для нее. Тогда министр внешней торговли и развития Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность данной деятельности.
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