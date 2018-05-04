Суббота, 5 Май, 00:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
571785
6°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

, ИА "Амител"
Следственный комитет продлил срок предварительного следствия по делу до 7 сентября

Фото: vse42.ru

Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова и главы правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, которые являются фигурантами уголовного дела о растрате. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на следователя в Басманном суде столицы, где в пятницу, 4 мая, решался вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых.

"Наложен арест на имущество обвиняемых", — цитирует агентство слова представителя СК. Адвокаты обвиняемых не уточнили, какое именно имущество арестовано.

Отмечается, что фигурантов дела обвиняют по статье "Растрата". Обвиняемые не признают вины и отказались от сделки со следствием.

Агентство пишет, что следствие уменьшило на 17 миллионов рублей — с 23 до 6 миллионов — сумму инкриминируемого ущерба в рамках дела. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Также следствие полагало, что пресс-секретарь РКН пользовался банковской карточкой, на которую переводились данные деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

По словам адвоката Едидина Артура Большакова, СКР продлил срок предварительного следствия по делу до 7 сентября. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которую обвиняют в растрате в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

"Интерфакс" со ссылкой на следователя Сергея Худык сообщает, что всего к уголовной ответственности по делу чиновников РКН привлечено 14 человек. 

При этом собеседник агентства не уточнил, в каком статусе — подозреваемых или обвиняемых — находятся фигуранты дела.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0
23:44
Рубцовчане вновь увидели "Торнадо" в городе 0
23:22
Украинские националисты собираются сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве 0
23:01
Источник: ТРЦ "Арена" временно закрывают в Барнауле 1
22:46
Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера РФ 8 мая 0
22:27
Меньше двух минут: специалисты нашли самый быстрый способ взломать смартфон 0
22:11
Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора 0
21:55
СМИ: голландские компании попали под следствие из-за Крымского моста 1
21:28
СМИ Южной Кореи раскрыли секрет обуви Ким Чен Ына 0
21:06
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле 1
20:53
Глава Минфина объяснил необходимость налога на доходы самозанятых граждан 6
20:28
Правила техосмотра автомобилей изменились в России с 4 мая 2
20:09
Названа дата выхода второй серии "Возвращения в Простоквашино" 1
19:52
Участник "Последнего героя" писатель Сергей Сакин найден мертвым 0
19:24
Украинское судно задержали в Крыму за незаконную ловлю рыбы 3
19:08
Коротко о главном: Барнаульская агломерация, Нагорный парк и контрсанкции
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 мая
18:53
Песков оценил заявление президента Чехии о производстве "Новичка" 0
18:37
Украинский участник Евровидения забыл родной язык на пресс-конференции 3
18:18
МЧС: особый противопожарный режим введен в 25 регионах РФ 0
18:03
Участник шоу "ПЕСНИ" на ТНТ рэпер PLC о том, как делать крутую музыку 0
17:39
Добыча с добычей: необычный снимок американского фотографа покорил интернет 0
17:34
Воду для фитнеса и полезные батончики начали выпускать в Алтайском крае 1
17:26
Алтайские полицейские раскрыли кражу скота спустя год 1
17:13
В Сети появилось видео извержения вулкана на Гавайях 1
17:11
Без проблем: Сергей Дугин проверил, как в Барнауле строят школы 0
17:01
Резкое похолодание и штормпрогноз передает МЧС на Алтае в ближайшее время 0
16:48
СМИ: ночью на юго-западе Москвы сгорели 15 автобусов 0
16:36
Барнаульцы могут помочь ветеранам в рамках марафона "Спасибо за победу!" 7
16:34
Скандал стал причиной отмены Нобелевской премии в области литературы 0
16:23
Энергетики спасли краснокнижного бобра у Саратовской ГЭС 3
16:12
Пьяный житель Горного Алтая избил супругу пластиковым табуретом 3
16:05
Неизвестные дорожники втайне отремонтировали ямы на старом мосту в Барнауле 11
15:49
Названы самые высокооплачиваемые профессии на Украине 3
15:33
Летний беговой сезон на барнаульском ипподроме откроют 20 мая 0
15:21
Бездомный забил до смерти 55-летнего мужчину в Горном Алтае 0
15:13
Ученые: посещение сауны уменьшает риск инсульта 3
15:02
Алтайские депутаты поддержали желание Госдумы ударить контрсанкциями по США 12
14:47
Уголовное дело завели из-за обрушения потолка в бийском бассейне "Дельфин" 0
14:33
СМИ: банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки 0
14:23
СМИ: Самбурская не выходит на связь после данных о жестоком избиении 7
14:13
Стало известно, какие объекты построят в Алтайском крае к 85-летию региона 6
14:05
Чье хозяйство: на людном перекрестке Барнаула несколько дней открыт люк 1
14:02
Житель Барнаула снял видео о состоянии парка "Изумрудный" 8
13:50
Бесплатная проверка мужчин на онкологию пройдет в Барнауле 2
13:40
Юбилей после пожара: вспоминаем историю Барнаульского радиозавода 0
13:33
Еще один олигарх попросил помощи у российского правительства 13
13:26
Автовокзал Барнаула до 10 мая предоставил бесплатный проезд для ветеранов 0
13:14
Последние штрихи: обустройство Нагорного парка мэрия оценила в 41 млн 9
13:03
Майский звездопад: когда смотреть и где его будет лучше всего видно 1
12:52
Стало известно, сколько тратят на товары сибирские дачники 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.