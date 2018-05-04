Фото: menteinformatica.it
Специалисты исследовательской группы VUSec Амстердамского свободного университета выявили один из самых быстрых способов совершить хакерскую атаку на смартфон. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты провели исследования на трех смартфонах разных марок и обнаружили, что, используя уязвимость Rowhammer, можно вывести телефон из строя меньше чем за две минуты. При этом ранее полагалось, что Rowhammer вреден только для компьютеров.
Уязвимость дает возможность взломать смартфон с помощью стандартных расширений мобильного браузера и языка программирования JavaScript: в браузер нужно ввести код, активирующий вредоносную цепочку, которая поражает микроархитектуру устройства. После атаки взломщики могут производить манипулировать данными, которые хранятся в ячейках памяти.
Специалисты подчеркнули, что уязвимость Rowhammer крайне опасна именно в смартфонах.
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