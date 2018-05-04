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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что при внесении главой России кандидатуры председателя правительства 7 мая Госдума рассмотрит данный кадровый вопрос на заседании 8 мая. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Думы, запланированный на 15:00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной Думы", — цитирует агентство слова спикера.
Володин отметил, что перед рассмотрением вопроса на пленарном заседании пройдут консультации парламентских фракций с кандидатом на должность председателя российского правительства.
В данном случае пленарное заседание Думы, на котором будет рассматриваться вопрос о даче согласия главе государства на утверждение предложенного им кандидата в премьер-министры, состоится в 15:00 8 мая, добавил председатель ГД.
По словам Володина, кандидатуру для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ могут внести сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая.
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