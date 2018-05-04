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Барнаульский торгово-развлекательный центр "Арена" временно прекращает работу в столице Алтайского края. Об этом порталу Amic.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, ТРЦ будет закрыт, предположительно, до вторника, 8 мая.
Напомним, ранее прокуратура Алтайского края с привлечением специалистов МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления провела проверку в торговом центре.
В "Арене" были выявлены следующие нарушения норм пожарной безопасности: "неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами и не только".
В прокуратуре пообещали принять комплекс мер реагирования в отношении виновных лиц.
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Ранее в Барнауле из-за нарушения норм пожарной безопасности был закрыт ТЦ "Гулливер", а в Бийске — ТЦ "Воскресенье". Последний уже возобновил свою работу.
Проверки торговых центров в Алтайском крае были проведены после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек.
Комментарии
Обращаюсь к главному. Не хозяину, а, скорее всего, редактору. Прошу опубликовать порядок ввода подобных сооружений в эксплуатацию. Как и кто в Барнауле, на основании чего, принимает решения. Заранее спасибо.
Объясню мотивацию -есть версия, что многие ТРЦ изначально проектированы с нарушениями. Кто согласует проекты, кто принимает итог на соответствие проекту. кто выдает разрешение на деятельность. Заранее спасибо.