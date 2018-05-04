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"Организация украинских националистов" (запрещена в РФ) подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на городскую мэрию.
Отмечается, что горадминистрация столицы Украины зарегистрировала соответствующее обращение движения, начало акции намечено на 9:00, а конец — на 21:00. Уточняется, что целью националистов является "общественное патрулирование улиц для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева".
Также в мэрии зарегистрировали заявки нескольких гражданских организаций. Агентство пишет, что во время этих акций ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру украинской столицы и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Аналогичные заявки подали ряд политических партий.
Акция "Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, в ходе которого люди несут фото родных, принимавших участие во Второй мировой войне, пишет издание.
Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция — "Бессмертный полк", в которой намерены принять участие три тысячи человек.
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