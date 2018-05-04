Фото: rubtsovskmv.ru
Светомузыкальный фонтан "Торнадо С" вновь запустили в Рубцовске после зимы в пятницу, 4 мая. Об этом пишет портал "Местное время".
Сайт отмечает, что город посетили специалисты московской компании-производителя "Боронд", протестировавшие фонтан во всех режимах работы.
"Фонтан работает!" — пишет портал.
Также он напоминает, что впервые "Торнадо" заработал в городе 1 ноября 2017 года. Ему удалось пережить зиму.
При этом недавно вандалы на машине повредили металлические решетки, которые закрывали чашу фонтана.
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