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Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма

, ИА "Амител"
Пока испытания были успешно проведены лишь на крысах и червях

Фото: versiya.info

Учёные из университета Техаса (США) испытали первое экспериментальное лекарство от алкоголизма. Об этом пишет Life, ссылаясь на журнал Neuropsychopharmacology.

По словам одного из исследователей Джеймса Сана, нынешние препараты лишь условно можно назвать "лекарством от алкоголизма", поскольку они либо слабо действуют на людей, либо имеют побочные эффекты.

"Наше вещество, JVW-1034, не имеет таких минусов, поскольку задействует другую цепочку нейронов", — цитирует издание слова ученого.

Также сообщается, что в последние годы нейрофизиологи установили причину возникновения алкоголизма у человека. Причины кроются в мутациях, происходящих в генах, которые отвечают за переработку этанола и других зон мозга, связанных с самоконтролем, а не в слабом самоконтроле или характере человека.

Это открытие дало толчок к созданию препаратов, которые могут исправить данный недостаток в ДНК и помочь людям покончить с алкогольной зависимостью или предотвратить ее развитие.

Ученые провели ряд экспериментов, в числе которых была попытка отучить червей-алкоголиков от тяги к выпивке. Для этого специалисты высадили несколько нематод в проспиртованный грунт. На следующий день учёные проверили реакцию червей на такую "пьянку", обработав часть из них экспериментальными веществами, пишет издание.

Лучший эффект наблюдался от средства JVW-1034. Оно полностью сняло все симптомы "похмелья" и предотвращало развитие алкоголизма. Кроме червей, опыты были проведены на крысах, которые предпочитали воде десятипроцентный раствор спирта.

Даже при малых дозах лекарство почти сразу избавило грызунов от зависимости и уменьшило долю потребляемого ими спирта на 30%. 

Ученые рассчитывают, что успешное завершение эксперимента позволит им вскоре перейти к клиническим испытаниям JVW-1034.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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