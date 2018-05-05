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Спецмашина УФСИН по Петербургу и Ленобласти "Валдай" попала в аварию на федеральной трассе А-180. В салоне авто находились четыре сотрудника управления и пятеро осужденных, пишет RT ссылаясь на ТАСС и УГИБДД по региону.
Уточняется, что виновником аварии стал водитель автомобиля DAF с полуприцепом. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с едущим "Валдаем".
В результате столкновения погибли водитель грузовика и два пассажира спецмашины.
В пресс-службе УФСИН сообщили, что погибшие — это двое осужденных, еще один получил травму.
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