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ФСБ опубликовала видеозапись задержания членов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ярославле. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, накануне Федеральная служба безопасности сообщила об аресте пятерых террористов, которые планировали совершить атаки в России. В ведомстве сообщали, что деятельность боевиков осуществлялась при содействии из-за рубежа.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Личности террористов не раскрываются в
В отношении задержанных членов ИГ* возбуждено уголовное дело. Личности экстремистов не разглашаются в интересах следствия.
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