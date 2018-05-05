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Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon

, ИА "Амител"
Хозяин собаки заявил, что его питомец пропал после того, как ему доставили посылку с собачьим кормом

Фото: hdwallpaperbackgrounds.net

Глава компании Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком в мире, помог обратившемуся к нему клиенту найти похищенного щенка. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на CNBC.

Хозяин собаки, английский бизнесмен Ричард Гаттфилд заявил, что его черный миниатюрный шнауцер пропал после того, как ему домой доставили посылку с собачьим кормом.

После того, как мужчина обнаружил пропажу питомца, он написал электронное письмо Безосу с требованием вернуть шнауцера. Сотрудники компании затем выследили водителя, который на самом деле работал на компанию подрядчика, и забрали у него щенка.

Представитель компании назвал произошедшее "непростительным" и не соответствующим высоким стандартам, которые компания предъявляет к своим подрядчикам. В результате курьера отстранили от работы с доставкой посылок компании.

Владелец Amazon является богатейшим человеком планеты. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в 131 миллиард долларов. Forbes дает оценку в 130,7 миллиарда долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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