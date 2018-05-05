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Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

, ИА "Амител"
Директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что спортсменка продолжит тренироваться в центре

Фото: p.ocdn.ee

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Центра спорта и образования "Самбо-70", воспитанницей которого является Медведева, Ренат Лайшев.

"Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в "Самбо-70", но с другим тренером", — заявил Лайшев, добавив, что фигуристку ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, они пытались повлиять на ситуацию.

Он назвал ситуацию "не совсем правильной". "Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных", — добавил Лайшев.

Тренер в ответ на вопрос агентства заявила, что не будет комментировать уход Медведевой.

18-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Медведева занималась в группе Тутберидзе с 2007 года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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