Суд арестовал на десять суток петербургского студента Илью Гантварга, участвовавшего в акции памяти погибших во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на протокол задержания и слова самого студента.
Арест стал наказанием за неповиновение законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП РФ). Также студента признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и оштрафовали за это на десять тысяч рублей.
Вечером 27 марта Гантварг участвовал в народном сходе на Марсовом поле в связи с трагедией в Кемерово. Согласно протоколу задержания вместе с 15 другими людьми он участвовал в несанкционированном пикете и держал в руках плакат с надписью "Петербург скорбит 25.03.2018".
Также он выступил с речью, в которой обвинил власти в халатности и потребовал отставки теперь уже бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева. Пикетчики не стали расходиться после требования полицейских прекратить акцию.
Комментарии
А я сегодня иду на несогласованный митинг в 12 00 на сквере Титова. Жалко червонец конечно, да и двое суток в дискомфорте отстой. Но куда деваться.
Пусть не передёргивает. Его осудили НЕ за акцию в память о погибших в "Зимней вишне" в Кемерово, а за несанкционированный митинг. Ишь какой хитрец.. типа кровавый режим и тралала
Надо еще чтоб папка гаденыша выпорол!
А я сегодня иду на несогласованный митинг в 12 00 на сквере Титова. Жалко червонец конечно, да и двое суток в дискомфорте отстой. Но куда деваться.
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Да кому вы там нужны в сквере Титова? Вы бы ещё в посёлке Ильича собрались или на острове Кораблик Вот вышли бы на площадь Советов сразу бы задержания начались.