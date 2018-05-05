Биологи из Массачусетского технологического института провели эксперимент, показавший, что голодание способствует появлению новых клеток и ускоряет процесс омоложения в два раза, сообщает LIFE со ссылкой на журнал Medical Xpress.
Эксперимент проводился над мышами. У животных, которых не кормили сутки, изъяли для исследования стволовые клетки, и оказалось, что у них изменился метаболизм.
Жирные кислоты начали расщепляться вместо глюкозы, а это простимулировало процесс появления новых клеток и ускорило процесс омоложения.
Это открытие способствует разработке лекарств для лечения пожилых людей, тех, кто выздоравливает после инфекций желудочно-кишечного тракта, и людей, подвергшихся химиотерапии.
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