ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей

В 2017 году Центробанк получил убыток в размере 435,308 млрд рублей и едва не потерял еще как минимум 2,6 трлн рублей, говорится в годовом отчете регулятора, опубликованном на сайте регулятора.
Расходы Центробанка, как говорится в документе, выросли вдвое — до 758,556 млрд рублей, а доходы снизились на 9,1% — до 391,009 млрд. Отрицательные финансовые показатели привели к тому, что никаких отчислений в резервный и социальный фонды в 2017 году не производились.
Как отметили в регуляторе, причиной такого результата послужило снижение процентной ставки (процентные доходы банка уменьшились при одновременном увеличении расходов), а также формирование резервов из-за санаций крупных банков. Хотя последний пункт, к слову, сыграл и в плюс.
В отчете говорится, что санация проблемных банков позволила избежать потерь на сумму не менее 2,6 трлн рублей. К такому выводу специалисты регулятора пришли на основе моделирования сценария банкротства Бинбанка, Промсвязьбанка и "ФК Открытие". Всего на оздоровление этих финансовых организаций в 2017 году было потрачено больше 1,4 трлн рублей из Фонда консолидации банковского сектора.
Комментарии
Не верю.
435,308 млрд рублей + 1,4 трлн рублей не дорого ли россиянам обходится содержать этот центробанк? Может проще закрыть его и перейти на расчёты в долларах и евро?