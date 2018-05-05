Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота

Пользователи Instagram обрушились с критикой на бойцов грозненского клуба "Беркут", которые в шутку перекидывали друг другу кота. Видео было опубликовано в социальной сети.
"Мужчина не будет никогда пользоваться беззащитностью слабого существа, хоть человека, хоть животного", — возмущаются пользователи.
На защиту "Беркута" встал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что с котом все в полном порядке: "Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка".
Комментарии
А кот смеялся. как смеялся бы ребёнок в этом случае? Главнюк он и есть главнюк.
И барашек как ребёнок радуется, когда ему бошку режут...
Обезьянки, что с них взять,