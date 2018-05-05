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Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота

, ИА "Амител"
"Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка", - отметил глава Чечни

Фото: кадр из видео

Пользователи Instagram обрушились с критикой на бойцов грозненского клуба "Беркут", которые в шутку перекидывали друг другу кота. Видео было опубликовано в социальной сети.

"Мужчина не будет никогда пользоваться беззащитностью слабого существа, хоть человека, хоть животного", — возмущаются пользователи.

На защиту "Беркута" встал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что с котом все в полном порядке: "Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.05.2018 09:48
- гость -

А кот смеялся. как смеялся бы ребёнок в этом случае? Главнюк он и есть главнюк.

0  0
5.05.2018 10:26
- гость -

И барашек как ребёнок радуется, когда ему бошку режут...

0  0
5.05.2018 10:58
TAO

Обезьянки, что с них взять,

0  0
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