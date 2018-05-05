В Алтайском крае 6 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами прорывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами сильные, в предгорьях очень сильные. Ночью ожидается образование временного снежного покрова, гололедные явления, похолодание, сообщает ЦГМС по региону.
Ночью в крае ожидается -2+3 градуса, в западных районах при прояснении до -7. В большинстве районов осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в предгорьях сильные осадки, гололедные явления, образование временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 13-18 м/с местами порывы 20-25 м/с.
Днем в регионе ожидается +4+9 градусов. В отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с усилением до 17 м/с.
В Барнауле в ночь на 6 мая обещают 0-2 градуса. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, возможно образование временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Днем в краевой столице ожидается +4+6. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
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