Независимый российский дизайнер показал, как может выглядеть обновленная версия Lada Granta, сообщает портал "Колеса.ру".
Машина, созданная на базе "Калины", получит новые характеристики. Авто обзаведется стильными передними и задними бамперами и капотом. Решетка радиатора и фары будут выполнены в стиле модели "Веста". На двери багажника будет располагаться крупная надпись LADA.
Ранее в интернет слили изображения новой модели Granta, покрытые камуфляжной пленкой. Новую машину оснастят двигателем объемом 1,6 литра, мощность которого в разных комплектациях варьируется: 87 л. с., 98 л. с. или 106 л. с.
Серийная модель будет показана этим летом на Московском автосалоне.
Комментарии
УаУ!!!
Что ты на это скажешь Илон Маск?
Почему то глядя на фото, первой пришла в голову фраза, которая раньше часто использовалась, в переводе вражеских фильмов : "Срань господня!!! "