Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала в Сети вторую серию нового мультсериала "Простоквашино" в которой зрители обнаружили сексистскую шутку.
Дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин и почтальон Печкин пытаются организовать предприятие. С помощью велосипеда они планируют выработать электричество. В это же время родители Дяди Федора пытаются приехать в Простоквашино, но сбиваются с маршрута. Это становится поводом для отца мальчика пошутить над супругой: "Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский право и лево часто путает" (2 мин 27 сек).
Комментарии
Отстой, а не мультик...
Это вообще-то не шутка, а факт жизни. примерно как сказать, что с грудь женщины смещает центр тяжести тела по сравнению с мужским. (Здесь то спорить не будете?)