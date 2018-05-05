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Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле

, ИА "Амител"
"Будьте внимательны!", - обращаются очевидцы к автолюбителям

В Барнауле на улице Малахова возле нового дома обвалилась насыпь, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, из-за обвала насыпи "застрял грузовичок". "Будьте внимательны!", — обращаются в паблике к автолюбителям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.05.2018 11:39
- гость -

Нашли новость у нас в центре на оживленный улице машина может под асфальт уйти.

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5.05.2018 11:58
- гость -


5.05.2018 11:39
- гость -
вот, уйдет, тогда и напишут!

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