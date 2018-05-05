В Барнауле завершили ремонт двух стел, расположенных на въезде в Барнаул со стороны старого моста, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Отмечается, что на стелах с надписями "Октябрьский район" и "Доброго пути" покрасили буквы. Также на одной из конструкций частично восстановили плиточную кладку на многоярусной клумбе и завезли в нее землю для будущих посадок.
Глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков поблагодарил предприятия, оплатившие реконструкцию, за "такой подарок городу".
"Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь в благоустройстве. Благодаря неравнодушным и социально ориентированным предприятиям наш Октябрьский район и город Барнаул в целом становятся красивее и привлекательнее".
Комментарии
Спонсорская помощь. Что за государственный строй, когда власть побирается у людей?
И еще хорошо, что " неизвестные" заасфальтировали ямы на старом мосту....