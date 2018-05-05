Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Крупнейший торгово-развлекательный центр Барнаула "Арена", расположенный на Павловском тракте, закрыт с 5 мая.
Официально сообщается, что это связано с "техническими причинами". "Наш торговый центр по техническим причинам не будет работать в субботу, воскресенье и понедельник. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", — сообщается на официальной странице ТРЦ в Instagram.
О приостановке работы ТРЦ сообщается и на странице сети кинотеатров "Киномир". "Уважаемые зрители! В связи с временным закрытием ТРЦ "Арена" кинотеатр "Киномир-Арена" также приостанавливает свою работу с 5 мая. Все брони и онлайн-заказы на ближайшие дни будут аннулированы. Денежные средства за онлайн-заказы в полном объеме будут возвращены на банковские карты в течение пяти рабочих дней. В том случае, если у вас на руках имеется уже распечатанный билет, сдать его и вернуть свои денежные средства вы можете в кинотеатре "Киномир-Огни" в удобное для вас время в период с 5 по 13 мая. О возобновлении работы кинотеатра сообщим дополнительно — следите за новостями", — говорится в сообщении.
❗Уважаемые зрители! В связи с временным закрытием ТРЦ "Арена" кинотеатр "Киномир-Арена" также приостанавливает свою работу с 5 мая. Все брони и онлайн-заказы на ближайшие дни будут аннулированы. Денежные средства за онлайн-заказы в полном объеме будут возвращены на банковские карты в течение пяти рабочих дней. В том случае, если у вас на руках имеется уже распечатанный билет, сдать его и вернуть свои денежные средства вы можете в кинотеатре "Киномир-Огни" в удобное для вас время в период с 5 по 13 мая. О возобновлении работы кинотеатра сообщим дополнительно — следите за новостями. Искренне надеемся, что уже в ближайшее время кинотеатр "Киномир-Арена" снова откроет свои двери, и все желающие смогут оценить размах и масштаб блокбастера "Мстители: Война бесконечности" в формате IMAX 3D. А пока мы приносим вам извинения за доставленные неудобства, рассчитываем на ваше понимание и терпение и ждем вас в остальных кинотеатрах сети "Киномир"!
Не исключено, что временная приостановка работы "Арены" связана с нарушениями норм безопасности, которые были выявлены в это ТРЦ.
Напомним, еще в самом конце марта прокуратура сообщала: "Неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами, другие нарушения установлены сегодня прокуратурой г. Барнаула при проверке ТЦ "Арена". В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования".
Проверки торговых центров в Алтайском крае, напомним, начались после трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
К слову, в Барнауле по требованию прокуратуры уже успели закрыть некоторые ТЦ, где были выявлены наиболее серьезные нарушения норм безопасности. В их числе, например, ТЦ "Район" и ТОЦ "Гулливер".
Отметим и то, что общая площадь ТРЦ "Арена" составляет 170 000 квадратных метров. На сайте торгового "Арены" отмечается, что объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года, а спустя 15 месяцев работы наполняемость площадей приблизилась к 90%. Также в РЦ указывают, что ежедневного сюда приходят более 15 тысяч человек.
Комментарии
ололололоо пыщ ура
А блокировка дверей это не требования проверяющих?!
Да, уж, опять одни ураганят, а другие вынуждены прикрываться техническими причинами.