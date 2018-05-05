В Барнауле в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Челюскинцев произошло ДТП, заблокировавшее две полосы движения, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Собралась пробка по Строителей от моста", — рассказывают очевидцы.
"Любители повернуть направо вторым рядом", — кратко объясняют в паблике причину ДТП.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на данный момент на проспекте Строителей образовалась пробка в полкилометра. В связи с этим движение автомобилей ограничено скоростью 7 км/час.
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