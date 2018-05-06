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Алтайский край продолжает жить в условиях штормового предупреждения – 6 мая в регионе ожидается серьезное похолодание.
Согласно данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Дневные температуры при этом составят всего +4…+9 градусов.
Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
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В Барнауле временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице температуры воздух составят +4…+6 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду.
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