Фото: avito.ru
Коттедж площадью 280 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится на улице Рубиновой на участке площадью 10 соток. Современная отделка из качественных материалов, железобетонные плиты перекрытия, два этажа.
На первом уровне находятся: кухня, столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная. На втором этаже – четыре спальни, ванная комната, имеется возможность на веранде второго этажа обустроить зимний сад.
На цокольном уровне — вторая кухня (для приготовления заготовок на зиму), комната отдыха, котельная, постирочная, погреб.
На участке выполнен ландшафтный дизайн, разбиты цветники, есть садовые дорожки, за домом распланирован плодоносящий яблоневый сад, вишня, имеется теплица, зона барбекю с зоной отдыха, баня.
Также обустроен гаражный комплекс на два автомобиля, мастерская, комнаты для хранения садовой мебели и другой садовой утвари.
Комментарии
Классно, но там город подступает, скоро под окнами пойдут Тонары и мусоровозы