Экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Киев должен подготовиться к блокаде Керченского пролива со стороны России, пишет RT.
В связи с этим Кабаненко призвал власти Украины к немедленной организации конвойного сопровождения украинских судов.
"Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по её отражению", — отметил он.
Предложение адмирала запаса связано с жалобами Госпогранслужбы Украины. Ранее указанное ведомство сообщило о том, что российская сторона проводит досмотр судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины. Также досматриваются теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.
Комментарии
Хорошо, что журналистов заставляют ежедневно муссировать любую тему про Украину. Про некоторые свободные страны не пишут десятилетиями.
И про Республику Алтай ежедневно хоть по одной гадости но в обяз ...
Хорошо, что журналистов заставляют ежедневно муссировать любую тему про Украину.
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Ну не про то же писать, как людей, которые против коррупции и воровства задерживают в Барнауле совершенно не за что.
О це правильно! Хай на шлюпках свои суда сопровождают.
Не стали хохлы стрелять в "вежливых людей", теперь терпят это унижение.