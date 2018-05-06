Фото: alpha-and-omega.online
Группа американских ученых установила связь между иммунитетом и появлением седины, передает РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology.
Сделать интересные выводы позволили опыты на мышах. Оказалось, что гены, отвечающие за цвет волос, имеют связь с генами, контролирующими иммунную систему организма.
Так, ген MITF, отвечающий, в частности, за регуляцию уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это, в свою очередь, приводит к поседению волос.
Один из авторов исследования Уильям Паван, говоря об этом, отмечает: "Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой.
Ученые полагают, что результаты исследования помогут выяснить, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса.
Комментарии