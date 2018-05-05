Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 40-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", пишет "Коммерсант".
Мужчина заявил, что Крым не является территорией России. Такое мнение суд квалифицировал как "Призыв к экстремистской деятельности посредством интернета".
По словам адвоката севастопольца, вероятнее всего мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.
Адвокат заявила, что приговор неоправданно жесткий и будет подана апелляция. Остались у нее и вопросы к следствию: "Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда".
Примечательно, что даже гособвинитель просил условный срок.
Комментарии
А ведь потом ему опять, как репрессированному, с наших налогов государство платить будет.
Пора уже некоторые слова запрещать, тады можно не садить...
Хорошо хоть что не расстреляли.
И это свобода слова, и это демократия!? Пора бы <экстремистские высказывания> к чертям!
О какой демократии можно говорить есть власть 20 лет не меняется?!
"Мужчина заявил, что Крым не является территорией России."
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Это больше похоже на утверждение, а не на призыв. У судей проблемы с русским языком?
Привет Ксюше Собчак
Таким макаром скоро будет, что придешь к полицаям с заявлением,Ю что чиновник птебует взятку и пойдешь под статью о экстремизме и разжигании ненависти к чиновникам.
Вообще, жил мужик себе в Украине, не тужил. Тут откуда ни возьмись, "вежливые люди" которых пускали погостить, присоединяют Крым к РФ.
Почему он должен признавать это законным, если даже ООН это не признаёт? И за что его наказывают? За убеждения? За преданность своей стране?
Наверно за преданность, наши высшие чиновники-патриоты, после госслужбы обычно на ненавистном западе оседают.
5.05.2018 14:30
- гость -
Вообще, жил мужик себе в Украине, не тужил. Тут откуда ни возьмись, "вежливые люди" которых пускали погостить, присоединяют Крым к РФ.
Почему он должен признавать это законным, если даже ООН это не признаёт? И за что его наказывают? За убеждения? За преданность своей стране?
Запомни, ПИТУХ, Крым исконно территория Российской Империи, завоеванная у турок кровью русских солдат князем Потемкиным, Суворовым, Румянцевым при Екатерине второй в 18 веке.
Вас, хохлов, шестерок ООН, которая никто и никак , на Колыму вместе с гейропой!
И запомни ПИТУХ, нет слова "В украине", есть слово " НА украине"!
14:41, пнх
На Руси, но в России, в Украине...
5.05.2018 14:30
- гость -
А вас не смущают многие тысячи людей, которые так же жили на братской Украине, а потом по желанию пары десятков тысяч майданутых, поддержаных олигархами и коллективным западом, оказались в бандерстане, основная задача существования которого - пещерная русофобия. Так вот. тех, кто не признал этого, не на 2 года на поселение отправляли, а сжигали в Одессе, бомбят на Донбассе, и тысячи людей гниют уже 4 года в тюрьмах без суда и следствия. А, ну да, это ж ватники, почему они должны волновать просветлённую часть общества.
Опять же, если копнуть глубже, окажется что призывы имели место, но наша либеральная журналистика этот факт скромно опускает.
Если даже предположить, что референдум в Крыму был честным и справедливым и из 100 человек 80 решили, что Крым принадлежит России, а 20 Украине, то этих 20 человек посадить что ли нужно? Так может пойдём дальше и будем сажать тех кто не признаёт путена законно избранным президентом? А может даже посадим всех кто за него не голосовал?
Особые умники живут в Алтае.
5.05.2018 14:45
- гость -
На Руси, но в России, в Украине...
Гость, ил как бишь там тебя кликать, НА Украине. Ты же не будешь говорить В окраине города, села. Так и Украйна земли русской . Пограничье с диким полем и Речью Посполитой
5.05.2018 14:55
- гость -
К этому все и идет...
5.05.2018 14:52
- гость -
Ты знаешь, меня смущает огромное количество идиотов, притом с обоих сторон.
Возьми того же "ПИТУХА" от 14:41 он же и до конфликта так же себя вел, ему что трудно говорить в, а не на? Так же на Украине давно разные "ПИТУХИ" орали о запрете русского языка, но ведь не запрещали. Сами довели отношения до войны, а все американцы виноваты.
Котяра, я не буду говорить "На окраине", но по просьбе соседней страны буду говорить "в такой то стране", а не "на такой то стране", что исходя из руссого языка более правильно.
Прежде чем требовать уважение от других, научитесь уважать просьбы других. и будьте умнее других.
Путин когда-то говорил "в Украине", но потом перестал. Соловьёв Вова когда-то говорил "а зачем вам Крым?", теперь, видимо знает, "зачем".
Ничего не понял, в Севастополе нельзя так говорить, а в Барнауле можно?
Вообще хорошая новость. Но много не понятного, почему Собчак не села?
15:40, а кто говорит? Приведите цитату, будьте любезны.
5.05.2018 14:44
- гость -
14:41, пнх
Твоя мама уже там.
Всех хахлов барнаульских в СИЗО, что в прочем и будет, и у меня рука не дрогнет, враги народа..
5.05.2018 15:42
- гость -
15:40, а кто говорит? Приведите цитату, будьте любезн
Выше полно цитат, например 5.05.2018 14:18Vanadiy2014. Да каждый день на амике десятки похожих цитат можно найти. Амик это же сеть? Высказывания на амике - высказывания в сети. Где уголовные дела? Не очень понятно
"...почему Собчак не села?"
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Потому что в путинской расее избирательно правоприменение. Некоторым можно то, что другим нельзя. Если нет уважения к Закону у власти, то откуда оно появится у населения?
5.05.2018 15:14
- гость -
Прежде чем требовать уважение от других, научитесь уважать просьбы других. и будьте умнее других.
Неуважаемый, вы про уважение бандеровским хунтятам лапшу вешайте. А заодно и про права человека( глядишь великий пиндостан грантик скинет) а заодно припомните про водную и электрическую блокаду Крыма
"Всех хахлов барнаульских в СИЗО, что в прочем и будет, и у меня рука не дрогнет, враги народа.."
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Вот за это можно было бы и статью пришить за разжигание ненависти к группе лиц, объединённых по национальному или политическому признаку.
В Барнауле по моему какая-то большая свобода слова. Хотя наверное будет скучно на амике, если всех, кто хочет, чтобы Крым стал украинским, пересажают?
Возьми того же "ПИТУХА" от 14:41 он же и до конфликта так же себя вел, ему что трудно говорить в, а не на?
Запомни, петух, до конфликта я вас братьями славянами считал, пока вы Донбасс не начали убивать. И не командуй мне, как мне в МОЕЙ стране говорить, На украине правильно по правилам русского языка, при мне скажешь в окраине, моську в кровь разобью.
5.05.2018 15:48
- гость -
А почему тогда Навальный не сел?
5.05.2018 15:51
- гость -
В СИЗО попасть можно только по закону, призыв придерживаться закона не может быть разжиганием
Вот за это можно было бы и статью пришить за разжигание ненависти к группе лиц, объединённых по национальному или политическому признаку
Запомни сынок, статью пришивают за ненависть к своим, а не к врагам.
Столько постов, походу новость понравилась
А за высказывания про Крым на амике могут возбудить уголовное дело?