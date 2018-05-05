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Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности

, ИА "Амител"
Примечательно, что даже гособвинитель просил условный срок

Фото: ljrate.ru

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 40-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", пишет "Коммерсант".

Мужчина заявил, что Крым не является территорией России. Такое мнение суд квалифицировал как "Призыв к экстремистской деятельности посредством интернета".

По словам адвоката севастопольца, вероятнее всего мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Адвокат заявила, что приговор неоправданно жесткий и будет подана апелляция. Остались у нее и вопросы к следствию: "Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда".

Примечательно, что даже гособвинитель просил условный срок.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.05.2018 14:11
- гость -

А ведь потом ему опять, как репрессированному, с наших налогов государство платить будет.

0  0
5.05.2018 14:15
- гость -

Пора уже некоторые слова запрещать, тады можно не садить...

0  0
5.05.2018 14:17
- гость -

Хорошо хоть что не расстреляли.

0  0
5.05.2018 14:18
Vanadiy2014

И это свобода слова, и это демократия!? Пора бы <экстремистские высказывания> к чертям!

0  0
5.05.2018 14:19
- гость -

О какой демократии можно говорить есть власть 20 лет не меняется?!

0  0
5.05.2018 14:22
- гость -

"Мужчина заявил, что Крым не является территорией России."
-----
Это больше похоже на утверждение, а не на призыв. У судей проблемы с русским языком?

0  0
5.05.2018 14:25
Дима

Привет Ксюше Собчак

0  0
5.05.2018 14:28
- гость -

Таким макаром скоро будет, что придешь к полицаям с заявлением,Ю что чиновник птебует взятку и пойдешь под статью о экстремизме и разжигании ненависти к чиновникам.

0  0
5.05.2018 14:30
- гость -

Вообще, жил мужик себе в Украине, не тужил. Тут откуда ни возьмись, "вежливые люди" которых пускали погостить, присоединяют Крым к РФ.
Почему он должен признавать это законным, если даже ООН это не признаёт? И за что его наказывают? За убеждения? За преданность своей стране?

0  0
5.05.2018 14:34
- гость -

Наверно за преданность, наши высшие чиновники-патриоты, после госслужбы обычно на ненавистном западе оседают.

0  0
5.05.2018 14:41
- гость -

5.05.2018 14:30
- гость -
Вообще, жил мужик себе в Украине, не тужил. Тут откуда ни возьмись, "вежливые люди" которых пускали погостить, присоединяют Крым к РФ.
Почему он должен признавать это законным, если даже ООН это не признаёт? И за что его наказывают? За убеждения? За преданность своей стране?


Запомни, ПИТУХ, Крым исконно территория Российской Империи, завоеванная у турок кровью русских солдат князем Потемкиным, Суворовым, Румянцевым при Екатерине второй в 18 веке.
Вас, хохлов, шестерок ООН, которая никто и никак , на Колыму вместе с гейропой!
И запомни ПИТУХ, нет слова "В украине", есть слово " НА украине"!

0  0
5.05.2018 14:44
- гость -

14:41, пнх

1  0
5.05.2018 14:45
- гость -


На Руси, но в России, в Украине...

0  0
5.05.2018 14:52
- гость -

5.05.2018 14:30
- гость -
А вас не смущают многие тысячи людей, которые так же жили на братской Украине, а потом по желанию пары десятков тысяч майданутых, поддержаных олигархами и коллективным западом, оказались в бандерстане, основная задача существования которого - пещерная русофобия. Так вот. тех, кто не признал этого, не на 2 года на поселение отправляли, а сжигали в Одессе, бомбят на Донбассе, и тысячи людей гниют уже 4 года в тюрьмах без суда и следствия. А, ну да, это ж ватники, почему они должны волновать просветлённую часть общества.
Опять же, если копнуть глубже, окажется что призывы имели место, но наша либеральная журналистика этот факт скромно опускает.

0  0
5.05.2018 14:55
- гость -

Если даже предположить, что референдум в Крыму был честным и справедливым и из 100 человек 80 решили, что Крым принадлежит России, а 20 Украине, то этих 20 человек посадить что ли нужно? Так может пойдём дальше и будем сажать тех кто не признаёт путена законно избранным президентом? А может даже посадим всех кто за него не голосовал?

0  0
5.05.2018 14:55
- гость -

Особые умники живут в Алтае.

0  0
5.05.2018 15:04
Котяра

5.05.2018 14:45
- гость -

На Руси, но в России, в Украине...

Гость, ил как бишь там тебя кликать, НА Украине. Ты же не будешь говорить В окраине города, села. Так и Украйна земли русской . Пограничье с диким полем и Речью Посполитой

0  0
5.05.2018 15:07
- гость -


5.05.2018 14:55
- гость -

К этому все и идет...

0  0
5.05.2018 15:08
- гость -

5.05.2018 14:52
- гость -
Ты знаешь, меня смущает огромное количество идиотов, притом с обоих сторон.

Возьми того же "ПИТУХА" от 14:41 он же и до конфликта так же себя вел, ему что трудно говорить в, а не на? Так же на Украине давно разные "ПИТУХИ" орали о запрете русского языка, но ведь не запрещали. Сами довели отношения до войны, а все американцы виноваты.

0  0
5.05.2018 15:14
- гость -

Котяра, я не буду говорить "На окраине", но по просьбе соседней страны буду говорить "в такой то стране", а не "на такой то стране", что исходя из руссого языка более правильно.
Прежде чем требовать уважение от других, научитесь уважать просьбы других. и будьте умнее других.

0  0
5.05.2018 15:31
- гость -

Путин когда-то говорил "в Украине", но потом перестал. Соловьёв Вова когда-то говорил "а зачем вам Крым?", теперь, видимо знает, "зачем".

0  0
5.05.2018 15:40
гость

Ничего не понял, в Севастополе нельзя так говорить, а в Барнауле можно?

0  0
5.05.2018 15:42
гость

Вообще хорошая новость. Но много не понятного, почему Собчак не села?

0  0
5.05.2018 15:42
- гость -

15:40, а кто говорит? Приведите цитату, будьте любезны.

0  0
5.05.2018 15:43
- гость -

5.05.2018 14:44
- гость -
14:41, пнх

Твоя мама уже там.

0  0
5.05.2018 15:47
- гость -

Всех хахлов барнаульских в СИЗО, что в прочем и будет, и у меня рука не дрогнет, враги народа..

0  0
5.05.2018 15:47
гость

5.05.2018 15:42
- гость -
15:40, а кто говорит? Приведите цитату, будьте любезн

Выше полно цитат, например 5.05.2018 14:18Vanadiy2014. Да каждый день на амике десятки похожих цитат можно найти. Амик это же сеть? Высказывания на амике - высказывания в сети. Где уголовные дела? Не очень понятно

0  0
5.05.2018 15:48
- гость -

"...почему Собчак не села?"
----
Потому что в путинской расее избирательно правоприменение. Некоторым можно то, что другим нельзя. Если нет уважения к Закону у власти, то откуда оно появится у населения?

0  0
5.05.2018 15:50
кот Бегемот

5.05.2018 15:14
- гость -

Прежде чем требовать уважение от других, научитесь уважать просьбы других. и будьте умнее других.

Неуважаемый, вы про уважение бандеровским хунтятам лапшу вешайте. А заодно и про права человека( глядишь великий пиндостан грантик скинет) а заодно припомните про водную и электрическую блокаду Крыма

0  0
5.05.2018 15:51
- гость -

"Всех хахлов барнаульских в СИЗО, что в прочем и будет, и у меня рука не дрогнет, враги народа.."
----
Вот за это можно было бы и статью пришить за разжигание ненависти к группе лиц, объединённых по национальному или политическому признаку.

0  0
5.05.2018 15:51
гость

В Барнауле по моему какая-то большая свобода слова. Хотя наверное будет скучно на амике, если всех, кто хочет, чтобы Крым стал украинским, пересажают?

0  0
5.05.2018 15:51
- гость -


Возьми того же "ПИТУХА" от 14:41 он же и до конфликта так же себя вел, ему что трудно говорить в, а не на?

Запомни, петух, до конфликта я вас братьями славянами считал, пока вы Донбасс не начали убивать. И не командуй мне, как мне в МОЕЙ стране говорить, На украине правильно по правилам русского языка, при мне скажешь в окраине, моську в кровь разобью.

0  0
5.05.2018 15:52
гость

5.05.2018 15:48
- гость -

А почему тогда Навальный не сел?

0  0
5.05.2018 15:53
гость

5.05.2018 15:51
- гость -

В СИЗО попасть можно только по закону, призыв придерживаться закона не может быть разжиганием

0  0
5.05.2018 15:54
- гость -


Вот за это можно было бы и статью пришить за разжигание ненависти к группе лиц, объединённых по национальному или политическому признаку

Запомни сынок, статью пришивают за ненависть к своим, а не к врагам.

0  0
5.05.2018 15:55
гость

Столько постов, походу новость понравилась

0  0
5.05.2018 15:56
гость

А за высказывания про Крым на амике могут возбудить уголовное дело?

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