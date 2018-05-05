Американская актриса Пэрис Хилтон стала жертвой кибермошенника, укравшего у нее 130 тысяч долларов и эротические фотографии, сообщает LIFE.
Отмечается, что атаки исходили от женщины-хакера, которая в период с 2015 по 2017 годы не только получила доступ к банковским счетам, но и отправляла от имени Хилтон электронные письма с просьбами о финансовой помощи.
Преступница также смогла взломать iCloud актрисы и извлечь оттуда ее обнаженные фото, судьба которых в дальнейшем неизвестна.
Хакера арестовали в прошлом году. Она признала себя виновной и предстанет перед судом 7 мая.
Комментарии
Зачем она хранила свои обнаженные фото?