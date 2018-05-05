Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта на пешеходном переходе сбили мужчину, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, мужчину увезла реанимация. О состоянии пострадавшего не сообщается. На вид ему около 30 лет.
Сообщается, что в автомобиле находились молодые женщины.
Комментарии
кукушки....
А молодой мужчина был трезв? А он убедился в безопасности маневра? Он подождал когда его увидят и остановятся. Зебра не гарантирует бессмертие! Мозг включать надо иногда
Пусть сушат сухари.
Когда кукушки за рулем не имеет значение зебра, трезв и т.д.
Кукушек на пожизненно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У других кукушек права отобрать.
5.05.2018 15:06 необходимо делать пешеходные переходы с выдвижными столбами. Захотелось водителю проехать "зебру" на зеленый для пешехода... бац и выкинул машину на парашу по итогу маневра... сразу после того, как из больницы выписали... и сразу перед тем, как присесть на пару лет за маневр. Ну и для равновесия, если сбил пешехода на "зебре" на свой зеленый, то ничего не будет, а родственники (или государство, если нет родственников) оплатят ремонт авто (вплоть до покупки нового) и сверху полляма накинут, а если пешеход выжил, то также на пару лет присядет, как из больницы выйдет. Вот тогда аккуратные все будут... вот тогда пешеход не будет спрашивать у водителя, можно ли ему перейти дорогу по "зебре" на свой свет.
Уважаемый МОДЕРАТОР, а почему ссылка на дело Шавенковой ( Иркутск) блокируется?
5.05.2018 15:29
guest365 ........Захотелось водителю проехать "зебру" на зеленый для пешехода... бац и выкинул машину на парашу ........
Оно конечно хорошо, но за чей счет банкет?
5.05.2018 15:29
guest365
хорошие идеи плюсану стопицот
всё дело в том что некоторые водятлы даже не собираются пропускать/уступать пешеходам если те будут на их пути движения.
Все гораздо проще! Переходы нужно делать над и под трассой! Можно с эскалаторами как в Анталии, тогда смертей на зебре не будет. Ведь у нас самая богатая страна мира, а население самое счастливое...