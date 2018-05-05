Травму руки получил американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом на турнире Legacy Fighting Alliance 39, сообщает LIFE.
На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как оппонент прижимает Риверу к клетке. После спортсмен пускается в бегство и на пару секунд в кадре появляется рука, которая неестественно вывернут и болтается.
Общественность уже окрестила травму Риверы "одной из самых жутких в MMA" и одной из самых "отвратительных" за последнее время.
Well this just happened at #LFA39... 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT— AXS TV Fights (@AXSTVFights) May 5, 2018
Комментарии
А вам слабо !?