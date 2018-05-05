Очередной выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "БесогонТВ" был снят с эфира телеканала "Россия-24" без объяснения причин, пишет "Газета.RU".
Показ планировался на 5 и 6 мая. В выпуске под названием "Синдром Гарри Поттера" Михалков задался вопросом о том, почему "чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят".
Ранее также снимался с эфира другой выпуск "Бесогона", в котором поднималась острая социально-политическая тема. "Я честно предупредил, что, если выпуск не будет дан в эфир, я выложу его в открытый доступ в интернете", — прокомментировал тогда Михалков.
Снятый с эфира новый выпуск программы появился на канале в YouTube. На данный момент видео занимает 36 позицию в списке самых просматриваемых в русскоязычном сегменте.
Комментарии
Мигалкова забанили?! На России24?!
Да ну нафик!
Ну Михалков, надо отдать ему должное, всегда был "Проссийский", но никогда не был "Проправительственный". И хвалил он руководство страны лишь в тех вопросах, где его (руководства) деяния были действительно пророссийскими. Но стоило ему лишь разок сказать, что "не всё в порядке в датском королевстве", как тут-же началось...
В президенты его!