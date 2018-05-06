Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе снято штормовое предупреждение. В ночь на понедельник, 7 мая, в отдельных районах края ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег, местами туман.
Температура опустится до -5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с., местами усиление до 13 м/с.
Днем в крае ожидается потепление до +13. Ветер юго-западный, 8-13 м/с., местами порывы 15-20 м/с. В отдельных районах осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом, местами туман.
В Барнауле ночью ожидается до -3 градусов, а днем потеплеет до +10. Ночью в краевой столице обещают временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем: временами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, 10-15 м/с.
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